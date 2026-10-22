Фото: у Києві показали наслідки атаки РФ на Епіцентр на Почайній

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У ніч проти 22 жовтня 2026 року внаслідок російського балістичного удару по Києву було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі столиці. Також повідомляється про пожежі на сусідніх торговельних і поштових об’єктах.

За попередньою інформацією, у гіпермаркет «Епіцентр» влучила балістична ракета. Унаслідок удару торговельний заклад було знищено.

Крім того, ЗМІ повідомляють про пожежу на розташованому поруч вантажному відділенні пошти, куди надходять відправлення.

Також на Оболоні спалахнула пожежа в торговельному центрі Retail Park, який розташований на Почайній. Інформація про масштаби пошкоджень цього об’єкта наразі уточнюється.

Наразі деталі щодо масштабів руйнувань, пошкоджень торговельних об’єктів і кількості можливих постраждалих уточнюються.

Інформація про наслідки російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр», поштове відділення та торговельний центр Retail Park може доповнюватися.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі Києва. За повідомленнями місцевих ЗМІ, також загорівся ще один торговельний центр.

Нагадаємо, пожежа, що спалахнула після російського удару 16 серпня, знищила 60–70% торговельних площ книжкового ринку біля станції метро «Почайна» у Києві. Вціліла частина «Букініст» уже 20 серпня отримала електроенергію, після чого продавці почали відновлювати роботу.

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