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У Львові ліквідовують наслідки ранкової російської атаки в ніч на 20 листопада, внаслідок якої пошкоджено дорожнє полотно на залізничній станції Скнилів, гуртожиток, приватний будинок та інші об'єкти. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 10 постраждали.

«Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Маємо уточнену інформацію про наслідки нічної російської атаки на Львів», – написав мер.

За його словами, найбільше руйнувань зафіксовано в районі вулиці Авіаційної. Пошкоджено залізничну станцію Скнилів та дорожнє полотно.

«Зараз вулиця перекрита. Наше завдання – якнайшвидше розчистити проїзд і відновити рух транспорту. Роботи розпочнемо, щойно це дозволять правоохоронці», – заявив Садовий.

В «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок ранкової атаки росіян на Львів пошкоджено квитковий термінал залізничної станції Скнилів.

«Отримавши від моніторингового центру повідомлення про загрозу, машиніст електропоїзда, який у цей час наближався до станції, зупинив його на під’їзді до станції та евакуював пасажирів. Вокзал не працював», – ідеться в повідомленні компанії.

За попередньою інформацією, внаслідок удару по станції та прилеглій території є загиблі й постраждалі. Інформація уточнюється. Залізничники не постраждали.

На місці продовжують працювати рятувальники та інші служби. «Укрзалізниця» уточнює наслідки атаки для залізничної інфраструктури.

Андрій Садовий також повідомив про пошкодження гуртожитку. Попередньо, там проживають 35 людей. Міська влада запевнила, що мешканцям, які потребуватимуть тимчасового житла, запропонують місця в інших гуртожитках або готелях. Соціальні служби працюватимуть із кожним окремо.

На вулиці Лазаренка уламками пошкоджено п'ять автомобілів і дитячий майданчик. У Лисиничах зазнав пошкоджень дах приватного будинку.

Через атаку на енергетичну інфраструктуру області виникли перебої в роботі електротранспорту та водопостачання. Частину насосних станцій перевели на генератори. Наразі, за словами мера, основні системи міста працюють.

Очільник Львова доручив максимально швидко обстежити пошкоджені будівлі, оформити документи для компенсацій та допомогти мешканцям із відновленням вікон і дверей. Там, де неможливо одразу провести ремонт, пошкоджені приміщення мають тимчасово закрити, не чекаючи холодів.

«Усі міські служби працюють. Дякую рятувальникам, медикам, комунальникам і кожному, хто зараз допомагає ліквідовувати наслідки атаки», – зазначив Садовий.

Мер Львова висловив співчуття родинам загиблих та повідомив уточнені дані щодо постраждалих.

«На жаль, двоє людей загинули. До лікарень міста доставили 10 постраждалих. Чотирьом надали допомогу й відпустили на амбулаторне лікування. Шестеро залишаються в лікарнях, двоє з них – у важкому стані», – написав очільник міста.

Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий у Телеграмі.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада заявив, що під час останньої масованої атаки Росія застосувала проти України понад 400 ударних безпілотників і більш як 110 ракет, зокрема 27 балістичних.

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