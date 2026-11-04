Фото: У Слов’янську російська авіабомба пошкодила столітню пам’ятку архітектури

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У середу, 4 листопада, російські війська завдали авіаційного удару по Слов’янську Донецької області. Авіабомба ФАБ-250 влучила в медичний заклад, розташований в історичній будівлі, яка має статус пам’ятки архітектури та налічує понад 100 років. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

«Сьогодні, 4 листопада, біля 11:00, Росія нанесла черговий удар по Слов’янську. ФАБ-250 влучив у непрацюючий медзаклад у центральній частині міста. Лікарня вже не вперше потерпає від ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

За словами начальника Слов'янської МВА, будівля є памʼяткою архітектури. З початку 20 століття там рятували життя людей.

«Пошкоджено також інші корпуси медзакладу, приватні будинки. На щастя, без постраждалих», – додав Лях.

Про це повідомляється з посиланням на начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха.

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