Фото: український військовий одним пострілом збив російську ракету Х-101

0:00 / 0:00

Військовослужбовець Олесь із Зенітної ракетної Львівської бригади імені Івана Виговського під час масованої російської атаки одним пуском із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) знищив крилату ракету Х-101. Згодом ураження цілі підтвердили офіційно за допомогою фотофіксації.

Олеся мобілізували 25 лютого 2026 року. Із вибором підрозділу він визначився одразу, адже раніше в цій самій бригаді служив його батько.

Після проходження базової загальновійськової підготовки військовий обрав спеціальність стрільця ПЗРК. За його словами, він хотів працювати із засобом, який дає змогу перехоплювати ракети та реактивні дрони ще на підльоті.

Під час одного з масованих російських ударів мобільні вогневі групи отримали команду посилити протиповітряну оборону та вирушили на позиції в режимі «Готовність № 1».

Приблизно через п’ять хвилин Олесь помітив російську крилату ракету Х-101, яка рухалася боковим курсом. Військовий розповів, як готував комплекс до пострілу та супроводжував ціль.

«Одразу роблю накол. Чекаю рівно п’ять секунд, поки повністю активується наземне джерело живлення комплексу. Наводжу на ціль. Переводжу зброю в режим „навздогін“. Весь цей час я супроводжував ракету у прицілі».

Після пуску ракета з ПЗРК почала переслідувати Х-101. За мить у небі пролунав вибух.

Олесь зізнався, що після ураження російської ракети пережив надзвичайно сильні емоції.

«Адреналін ударив так, що я взагалі перестав відчувати реальність. Я обернувся до свого напарника і щосили закричав: „Ти зняв?! Ти зняв це?!“»

За словами військового, через пережите він продовжував міцно стискати тубус і не одразу зрозумів, що пускова труба вже порожня.

«Думав, що ракета все ще там».

Коли перші емоції вщухли, військові почали шукати уламки. Згодом вони отримали офіційне підтвердження з фотофіксацією: російську крилату ракету Х-101 знищено.

У Зенітній ракетній Львівській бригаді зазначили, що вартість однієї такої ракети оцінюють приблизно у 10–13 мільйонів доларів.

Отже, влучний постріл українського захисника дозволив знищити дороговартісну російську ракету під час масованої атаки.

Про бойову роботу захисника розповіли в Зенітній ракетній Львівській бригаді.

За рік підрозділи Сил оборони України за допомогою перехоплювачів Sting від української miltech-компанії «Дикі Шершні» знищили понад 15,5 тис. російських безпілотників типів «шахед», «герань» і «гербера». Серед них — більш ніж 10 тис. ударних БпЛА.

Читай нас у