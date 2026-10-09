Фото, відео: в Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі після нічної атаки РФ

0:00 / 0:00

В Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі, що виникли після нічної атаки російських військ.

Унаслідок атаки загорілася будівля, а також суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники оперативно прибули на місця займання та ліквідували пожежі.

«Загорілася будівля, а також суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі», — йдеться у повідомленні ДСНС України.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/video-2026-10-09-09-25-42.mp4

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

В Івано-Франківську внаслідок нічної атаки загинула людина. Під час повітряного удару сили ППО відбивали атаку, а після падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Київ і низку областей охопила повітряна тривога через загрозу БпЛА.

У Софіївській Борщагівці згорів будинок після атаки РФ.

Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють усі необхідні служби. Про це повідомив виконувач обов’язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

Російський удар по Краматорську забрав життя 30 людей — Зеленський.

Читай нас у