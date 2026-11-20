Російські війська масовано атакували Вінницьку область. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина, також зафіксовано пошкодження 13 приватних житлових будинків, приміщень старостату та будинку культури.

"Пошкоджено 13 приватних будинків, будинок культури та приміщення старостату внаслідок масованої комбінованої атаки ворога на Вінниччині. Також знищено один автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають роботи над ліквідацією наслідків атаки РФ.

Про це заявила керівниця ОВА Наталя Заболотна.

Росія повторно атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини.

Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Вінниччині.

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