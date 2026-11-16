Франція таємно відправила військових фахівців в Україну — RFI

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Французькі військові спеціалісти щонайменше з літа 2026 року працюють в Україні в межах секретної місії під назвою Volia. Вони обслуговують і ремонтують передане Києву озброєння та навчають українських командирів, не беручи безпосередньої участі в бойових діях, повідомляє французький мовник RFI з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Франція направила в Україну групу військових фахівців, діяльність якої офіційно не розголошували. Військовослужбовцям, які вирушали на завдання, наказували повідомляти, що вони їдуть до Польщі.

Місію Volia очолює неназваний генерал французької армії. За словами співрозмовників RFI, контингент має «легкий і модульний» формат: він складається з невеликих груп, які виконують короткострокові завдання.

Основна робота французьких військових полягає в технічному обслуговуванні та ремонті озброєння, яке Париж передав Україні, а також у підготовці українських військовослужбовців. Зокрема, йдеться про самохідні артилерійські установки CAESAR, винищувачі Mirage 2000 та високоточні ракети. Обслуговування різних типів техніки потребує спеціалізованих знань і досвіду.

За оцінкою одного зі співрозмовників видання, Париж міг розглядати таку місію як спосіб зміцнити довіру Києва. Крім того, присутність французьких військових в Україні дає армії Франції цінний досвід, який можна буде використати для подальшого аналізу.

Як зазначає RFI, президент Франції та уряд країни публічно не повідомляли про існування місії Volia. Для прикриття її діяльності використовували офіційну французьку місію Gerfaut, яка працює в Польщі з 2023 року в межах програми військової допомоги ЄС Україні.

Французький контингент Gerfaut розміщений у гарнізоні Венджин на заході Польщі. За три роки його фахівці підготували понад 25 тисяч українських військових.

Франція залишається одним із ключових європейських партнерів України у військовій сфері. Президент Емманюель Макрон неодноразово наголошував на необхідності підтримувати Київ, зокрема з огляду на безпеку самої Франції.

«Те, що відбувається в Україні, безпосередньо стосується всіх нас. Йдеться про нашу спільну безпеку. Допомагати Україні захищатися — означає захищати Францію та французів», — написав Макрон у соцмережі X.

Оприлюднення інформації про присутність французьких військових в Україні може спричинити політичну дискусію всередині Франції. Один зі співрозмовників RFI зауважив, що політична ситуація в країні відрізняється від Канади та Великої Британії, де підтримка України має ширший консенсус серед політичних сил.

За французькою Конституцією, уряд зобов'язаний протягом трьох днів повідомити парламент про рішення направити військових за кордон та визначити цілі такої місії.

Голова сенатської комісії із закордонних справ, оборони та збройних сил Седрік Перрен із правої партії «Республіканці» наголосив, що інформування парламенту є конституційним обов'язком і необхідною умовою належного функціонування демократії.

За його словами, після залучення військ за кордоном президент має повідомити про це парламент у встановлені терміни.

Джерело: RFI

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