ФСБ заявила про затримання громадянина Німеччини, який нібито воював на боці України

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Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина Німеччини, який, за версією російської спецслужби, служив у Збройних силах України, а згодом дезертирував. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про найманство в Кримінальному кодексі РФ.

Про це 21 жовтня повідомило російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на ФСБ.

За твердженням російської спецслужби, чоловік прибув до України в листопаді 2025 року та підписав контракт про проходження військової служби у ЗСУ строком на три роки. Як стверджує ФСБ, згодом він залишив службу, оскільки не отримав обіцяних грошей.

Водночас російська спецслужба не уточнила, за яких обставин громадянин Німеччини опинився на території Росії.

Також ФСБ заявила, що в період із 2004-го до 2010 року чоловік брав участь у бойових діях в Афганістані у складі німецького контингенту. За версією спецслужби, у 2006–2008 роках він воював у Сомалі, у 2008–2010 роках — у Сирії як найманець, а з 2016-го до 2018 року брав участь у бойових діях на сході України на боці ЗСУ.

Наведені твердження оприлюднила російська спецслужба. Незалежного підтвердження цих даних у повідомленні «Інтерфаксу» немає.

Нагадаємо, Путін не розглядає енергетичне перемир’я з Україною.

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну нові вигідні для Кремля умови, якщо Москва виконає вимогу Вашингтона щодо перемир’я з Україною.

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило удар по об’єктах енергетичної та комунікаційної інфраструктури в Україні, попри оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я».

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