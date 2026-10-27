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Сергій Кривонос — український генерал-майор запасу, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він брав участь у розвитку Сил спеціальних операцій України та створенні їхньої навчальної інфраструктури. Обіймає посаду віцепрезидента Міжнародної академії цивільної безпеки та співробітництва, де відповідає за взаємодію із силами безпеки.

Скотт Дуглас Джейкобсен поспілкувався із Сергієм Кривоносом про Сили спеціальних операцій України, пріоритети у виборі цілей, підготовку військових під час війни та технологічні зміни. Кривонос наголошує, що НАТО має швидше адаптуватися до сучасних умов ведення бойових дій, розповідає про використання дронів і штучного інтелекту, підкреслює важливість людського судження та збереження особового складу, а також оцінює значні втрати російських сил спеціального призначення під час вторгнення.

Скотт Дуглас Джейкобсен: Сили спеціальних операцій України проводять оборонні операції проти російської агресії та наступальні операції для повернення територій. Чим відрізняються стратегічні вимоги до цих двох типів завдань?

Сергій Кривонос: Це залежить від того, якому угрупованню військ ми надаємо підтримку. Сили спеціальних операцій не діють самостійно. Вони працюють у межах загального плану конкретної наступальної або оборонної операції.

Джейкобсен: Коли Україна завдає ударів по військових об'єктах на території Росії, як визначаються цілі, які мають найбільше значення для українських зусиль у війні?

Кривонос: Ми аналізуємо, які цілі на території противника мають для нього критичне значення.

Я вважаю, що сучасна війна передусім стосується економіки. Послаблення здатності російської економіки функціонувати й підтримувати воєнні зусилля приносить користь Україні.

Джейкобсен: Чим підготовка Сил спеціальних операцій України під час активної війни відрізняється від підготовки військових у країнах Європи та Північної Америки?

Кривонос: Україна накопичила дванадцять років досвіду ведення бойових дій. Тому наша система підготовки відрізняється від тієї, яку використовують європейські країни.

Базова підготовка проходить у навчальному центрі Сил спеціальних операцій у Бердичеві. Після завершення кваліфікаційного курсу військовослужбовці проходять подальше навчання відповідно до своїх спеціалізацій.

Іноземні інструктори часто дізнаються від наших військових більше, ніж самі можуть їх навчити.

На мою думку, більшість країн НАТО досі готується до воєн минулого, а не до сучасної війни, яку ми бачимо сьогодні.

Навіть на цій виставці деякі компанії продовжують мислити за застарілими стандартами. Я бачу ту саму проблему на виставках у Лондоні, Вашингтоні та Польщі. Реалії сучасної війни засвоюються надто повільно.

Джейкобсен: Ми бачили такі операції, як «Павутина», а також ізраїльську операцію з використанням пейджерів, які вибухали. Якими будуть спецоперації майбутнього? Чи використовуватимуть у них більше дронів і штучного інтелекту?

Кривонос: Сили спеціальних операцій вивчають технологічні новинки та ефективно використовують їх під час нинішньої війни.

У майбутньому краще доручати завдання машинам, а не людям, адже це знижує ризик загибелі військовослужбовців.

Однак штучний інтелект не завжди здатний врахувати всі нюанси поведінки противника. Люди й надалі мають відігравати активну роль. ШІ може покращити планування, але він не здатний повністю замінити людський інтелект або врахувати всі людські чинники. Вони можуть бути як перевагами, так і слабкими сторонами.

Джейкобсен: Я бачу два протилежні підходи: Росія готова миритися з великими втратами, тоді як Україна дедалі більше зосереджується на збереженні життя своїх військовослужбовців. Чи впливає цей принцип і на проведення українських спецоперацій?

Кривонос: Безумовно.

Джейкобсен: Наскільки я розумію, Росія витратила значні ресурси сил спеціального призначення на початкових етапах повномасштабного вторгнення у 2022 році. Чи правильне це твердження?

Кривонос: Так. Багато таких військовослужбовців загинули у 2022 році. На мою думку, Росія використовувала їх неефективно та зазнала значних втрат.

Я вважаю, що сили спеціальних операцій найефективніші безпосередньо перед початком бойових дій або на початковому етапі війни. Коли починається повномасштабна війна, вони адаптуються до оперативного плану старшого командира. Вони більше не діють самостійно, а виконують завдання, які визначає цей командир.

Проблема, з якою я стикався, полягає в тому, що старшим українським командирам бракувало розуміння того, як правильно застосовувати Сили спеціальних операцій.

Джейкобсен: Щиро дякую за можливість поспілкуватися з вами та за ваш час, Сергію.

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