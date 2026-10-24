Генштаб оголосив припинення вогню в Олешках з 27 жовтня — RMF24

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

Допомога та евакуація

За даними RMF24, український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив Reuters, що Україна та Росія, держава-агресор, підписали угоду, яка визначає деталі гуманітарної місії. За його словами, домовленість передбачає припинення вогню, доставку гуманітарного вантажу до міста та можливість вільного виїзду цивільних з Олешок.

Лубінець заявив, що до міста мають доправити достатній обсяг гуманітарної допомоги для всіх, хто її потребує. За його словами, Київ також працює над тим, щоб операція не була одноразовою та могла бути поширена на інші населені пункти.

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Дані Білого дому та ситуація в місті

Український омбудсмен пов'язав досягнення домовленості зі зусиллями першої леді США Меланії Трамп. За його твердженням, вона координувала й очолювала переговори між українською та російською сторонами щодо гуманітарної місії.

Водночас Білий дім раніше заявляв, що Росія та Україна погодили тимчасове припинення бойових дій в Олешках із 29 жовтня, аби доставити допомогу та підготувати евакуацію цивільного населення. За даними української влади, у місті без доступу до їжі та води перебувають близько 2 тисяч людей, серед них 50 дітей. Олешки розташовані приблизно за чотири кілометри від Херсона на лівому березі Дніпра. Місто було затоплене після руйнування дамби в Новій Каховці, а дороги до нього, за повідомленнями, заміновані; у районі постійно діють російські дрони.

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