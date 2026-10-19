Генштаб оновив дані про рекордні втрати Росії у війні проти України на 19 жовтня

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За минулу добу українські захисники ліквідували ще 2 100 російських окупантів. Такі дані станом на 19 жовтня 2026 року навів Генеральний штаб Збройних сил України.

РФ у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб;

танків – 12 416 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.;

артилерійських систем – 51 317 (+24) од.;

РСЗВ – 2 224 (+0) од.;

засобів ППО – 1 714 (+3) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.;

крилатих ракет – 5 134 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.;

спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

Додамо, що російські війська понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровщини.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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