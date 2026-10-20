Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 20 жовтня
За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1560 російських окупантів. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 20 жовтня 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 568 720 (+1 560) осіб;
- танків – 12 425 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 25 570 (+5) од.;
- артилерійських систем – 51 359 (+42) од.;
- РСЗВ – 2 227 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 714 (+0) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1 578) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+4) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 871 (+293) од.;
- спеціальної техніки – 4 842 (+4) од.
Джерело: Генштаб
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