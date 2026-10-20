Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 20 жовтня

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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1560 російських окупантів. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 20 жовтня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 568 720 (+1 560) осіб;

танків – 12 425 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 25 570 (+5) од.;

артилерійських систем – 51 359 (+42) од.;

РСЗВ – 2 227 (+3) од.;

засобів ППО – 1 714 (+0) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1 578) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+4) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 871 (+293) од.;

спеціальної техніки – 4 842 (+4) од.

Джерело: Генштаб

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