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Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 4 листопада

UA NEWS 04 Листопада 2026 07:54
Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 4 листопада
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За минулу добу українські військові знищили 2 180 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника станом на 4 листопада 2026 року.

 

РФ у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 597 010 (+2 180) осіб;
  • танків – 12 453 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 640 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 51 879 (+39) од.;
  • РСЗВ – 2 252 (+0) од.;
  • засобів ППО – 1 733 (+2) од.;
  • літаків – 452 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1 104) од.;
  • крилатих ракет – 5 192 (+52) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 169 881 (+408) од.;
  • спеціальної техніки – 4 871 (+4) од.
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Джерело: Генштаб

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