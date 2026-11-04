Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 4 листопада
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За минулу добу українські військові знищили 2 180 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника станом на 4 листопада 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 597 010 (+2 180) осіб;
- танків – 12 453 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 640 (+7) од.;
- артилерійських систем – 51 879 (+39) од.;
- РСЗВ – 2 252 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 733 (+2) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1 104) од.;
- крилатих ракет – 5 192 (+52) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 169 881 (+408) од.;
- спеціальної техніки – 4 871 (+4) од.
Джерело: Генштаб
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