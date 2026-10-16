Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 16 жовтня

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Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 790 російських окупантів. Такі дані станом на 16 жовтня 2026 року навів Генеральний штаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб;

танків – 12 414 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од;

артилерійських систем – 51 242 (+9) од;

РСЗВ / MLRS – 2 217 (+1) од;

засоби ППО – 1 708 (+1) од;

літаків – 449 (+6) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од;

крилаті ракети – 5 130 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од;

спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.

Джерело: Генштаб

Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців у війні проти України. Найбільших втрат у живій силі окупанти зазнали у вересні — 46 230 осіб.

Упродовж перших 14 днів жовтня українські військові зафіксували суттєве зростання кількості уражених і знищених російських окупантів. За цей період показник зріс на 24,65% порівняно з аналогічним періодом вересня, попри погіршення погодних умов.

У вересні Сили безпілотних систем (СБС) верифікували в середньому 445 безповоротних і санітарних втрат серед живої сили противника щодоби. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, така кількість відповідає повному штурмовому складу одного батальйону.

Сили безпілотних систем ЗСУ за три місяці операції «Кримський рубильник off» уразили 456 енерговузлів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. За останні десять діб, за його словами, підрозділи уразили ще 44 енергооб’єкти на окупованих територіях.

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