Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 29 жовтня

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За минулу добу українські військові ліквідували ще 1560 російських окупантів. Загальні орієнтовні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 29 жовтня 2026 року оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Росія у війні проти України втратила:

особового складу — близько 1 584 910 (+1560);

танків — 12 449 (+1);

бойових броньованих машин — 25 614 (+5);

артилерійських систем — 51 699 (+25);

реактивних систем залпового вогню — 2245 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 1727;

літаків — 450 (+1);

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3036 (+4);

оперативно-тактичних БпЛА — 587 409 (+1614);

крилатих ракет — 5140;

кораблів і катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 168 010 (+272);

спеціальної техніки — 4860 (+1).

Джерело: Генштаб

Раніше Генштаб повідомив про 181 бойове зіткнення за добу, найбільше атак — на Покровському напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2026 року та найгарячіші напрямки.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

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