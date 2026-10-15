Генштаб оновив втрати армії РФ станом на 15 жовтня 2026 року
За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1 880 російських окупантів. Нові дані про втрати російської армії оприлюднили станом на 15 жовтня 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб;
- танків – 12 414 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 537 (+2) од;
- артилерійських систем – 51 233 (+38) од;
- РСЗВ / MLRS – 2 216 (+4) од;
- засоби ППО – 1 707 (+3) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308) од;
- крилаті ракети – 5 130 (+4) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535) од;
- спеціальна техніка – 4 830 (+2) од.
Джерело: Генштаб
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