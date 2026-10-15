Генштаб оновив втрати армії РФ станом на 15 жовтня 2026 року

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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1 880 російських окупантів. Нові дані про втрати російської армії оприлюднили станом на 15 жовтня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб;

танків – 12 414 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 537 (+2) од;

артилерійських систем – 51 233 (+38) од;

РСЗВ / MLRS – 2 216 (+4) од;

засоби ППО – 1 707 (+3) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308) од;

крилаті ракети – 5 130 (+4) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535) од;

спеціальна техніка – 4 830 (+2) од.

Джерело: Генштаб

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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