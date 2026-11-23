0:00 / 0:00

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.

РФ у війні з Україною станом на 23 листопада втратила:

особового складу – близько 1 639 641 (+2 471) осіб;

танків – 12 492 (+5);

бойових броньованих машин – 25 941 (+18);

артилерійські системи – 52 731 (+70);

РСЗВ – 2 298 (+3);

засобів ППО – 1 768 (+1);

літаків – 452;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 3 213 (+4);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 618 262 (+1 459);

крилатих ракет – 5 278;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 178 713 (+651);

спеціальної техніки – 4 932 (+7).

Джерело: Генгтаб

Нагадаємо, на Покровському напрямку військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України зірвали чергову спробу російських окупантів штурмувати українські позиції із залученням бронетехніки та мотоциклів.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

У Чернігівській області мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира збила російську малогабаритну крилату ракету «Філін». Для ураження повітряної цілі військові застосували автоматизований комплекс.

Читай нас у