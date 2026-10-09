Генштаб оновив втрати РФ на 9 жовтня 2026 року

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За минулу добу російська армія втратила ще 1710 військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Українські захисники продовжують завдавати втрат окупаційним військам на фронті.

РФ у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб;

танків – 12 402 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од.;

артилерійських систем – 50 950 (+67) од.;

РСЗВ – 2 199 (+5) од.;

засобів ППО – 1 693 (+1) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 908 (+18) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 160 412 (+617) од.;

спеціальної техніки – 4 810 (+4) од.

Джерело: Генштаб

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