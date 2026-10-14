Генштаб оновив втрати Росії у війні проти України станом на 14 жовтня

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Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 650 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб;

танків – 12 414 (+2) од;

бойових броньованих машин – 25 535 (+1) од;

артилерійських систем – 51 195 (+54) од;

РСЗВ / MLRS – 2 212 (+1) од;

засоби ППО – 1 704 (+0) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827) од;

крилаті ракети – 5 126 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371) од;

спеціальна техніка – 4 828 (+5) од.

Джерело: Генштаб

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