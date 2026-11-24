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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:

особового складу – близько 1 641 489 (+1 848) осіб;

танків – 12 493 (+1);

бойових броньованих машин – 25 952 (+11);

артилерійські системи – 52 786 (+55);

РСЗВ – 2 301 (+3);

засобів ППО – 1 769 (+1);

літаків – 452;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 3 217 (+4);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 619 416 (+1 154);

крилатих ракет – 5 278;

кораблів/катерів – 36 (+1);

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 179 084 (+371);

спеціальної техніки – 4 932.

Джерело: Генштаб

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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