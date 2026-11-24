Генштаб оновив втрати Росії: ЗСУ за добу знищили 1848 окупантів
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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 641 489 (+1 848) осіб;
- танків – 12 493 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 952 (+11);
- артилерійські системи – 52 786 (+55);
- РСЗВ – 2 301 (+3);
- засобів ППО – 1 769 (+1);
- літаків – 452;
- гелікоптерів – 356;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 217 (+4);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 619 416 (+1 154);
- крилатих ракет – 5 278;
- кораблів/катерів – 36 (+1);
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 179 084 (+371);
- спеціальної техніки – 4 932.
Джерело: Генштаб
На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.
На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.
За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.