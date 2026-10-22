Генштаб оприлюднив карту бойових дій в Україні станом на 22 жовтня

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За минулу добу, 21 жовтня, на фронті зафіксували 187 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами. Найінтенсивніше противник атакував на Покровському напрямку, де українські військові відбили 21 штурм.

Протягом доби російська армія завдала одного ракетного та 88 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Також окупанти використали 10 414 дронів-камікадзе та 2604 рази обстріляли населені пункти й позиції Сил оборони України. Із них 67 обстрілів здійснили із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження живої сили та техніки противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2250 осіб. Українські захисники також знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, сім наземних робототехнічних комплексів, 1750 безпілотних літальних апаратів, 363 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 47 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Окупанти атакували в районах Стариці, Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Російські війська дев’ять разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив наступальні дії в напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять спроб противника вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили штурмові дії в районах Колодязів і Зарічного, а також у напрямках Глущенкового, Дерилового та Лимана.

На Слов’янському напрямку

Російські війська здійснили дві атаки в районі Озерного та в напрямку Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано сім атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах Софіївки, Добропілля, Білицького та Молодецького, а також у напрямках Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Світлого, Красноподілля, Сергіївки та Муравки.

На Олександрівському напрямку

Противник здійснив одну атаку в напрямку Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 11 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Різдвянки, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Карта бойових дій на ранок 21 жовтня 2026 року: на фронті відбулося 269 зіткнень

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