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У ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

"На території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа, яку видно навіть із супутника. Уражено бітумну установку, колону установки первинної переробки нафти АВТ, ребойлерну піч та резервуарний парк".

Крім того, як повідомляють українські військові, уражено комплекс РЕБ "Поле-21" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Новошахтинський НПЗ здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Він виробляє дизельне та суднове пальне, а також мазут. Завод розташований лише за кілька десятків кілометрів від українського кордону, тож його пальне має найкоротший шлях до російських угруповань на південному напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що Відео: У Ростовській області РФ атаковано Новошахтинський нафтопереробний завод.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

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