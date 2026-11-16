Генштаб повідомив, хто обороняє Костянтинівку від російської навали

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Найважчі бої цього тижня на фронті точилися поблизу Костянтинівки Донецької області.

У самому місті російських окупантів стримує 36-та окрема бригада морської піхоти.

На захід від Костянтинівки позиції утримують воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Вони не дозволяють окупантам просуватися в напрямку Дружківки та Краматорська.

У місті морпіхи знищують російських загарбників, які намагаються проникнути в Костянтинівку. Водночас заяви Кремля про нібито встановлення контролю над містом не відповідають повідомленням українського Генштабу.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

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