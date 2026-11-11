Генштаб повідомив про 125 боєзіткнень за добу та назвав найінтенсивніші напрямки

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Протягом 10 листопада на фронті відбулося 125 бойових зіткнень із російськими військами. Найбільшу активність окупанти проявляли на Костянтинівському та Покровському напрямках, де українські захисники відбили відповідно 15 і 11 атак. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військового командування, за минулу добу російська армія завдала 65 авіаційних ударів і скинула 222 керовані авіабомби. Також противник застосував 8781 дрон-камікадзе та 2653 рази обстріляв населені пункти й позиції українських військ. Вісім обстрілів здійснили з реактивних систем залпового вогню.

Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, на Сумщині обстріляли Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Середину-Буду, Нескучне та інші населені пункти. Авіаційного удару зазнав Кружок.

Сили оборони також завдавали ударів по військових об'єктах противника. Українська авіація, ракетні війська й артилерія уразили район зосередження особового складу та техніки окупантів, пункт управління безпілотниками, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт.

Де тривали найзапекліші бої

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали шести авіаударів із використанням 11 керованих авіабомб і здійснили 41 обстріл, зокрема два — із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи зупинили сім атак противника поблизу Тихого та в напрямках Чайківки, Охрімівки, Волохівки, Миколаївки, Бакшеївки й Малої Вовчої. На Куп'янському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати українську оборону в напрямках Дружелюбівки та Лимана. На Слов'янському й Краматорському напрямках зафіксували по одній атаці — поблизу Миколаївки та в напрямку Голубівки відповідно.

Найбільше штурмів на східному фронті відбулося на Костянтинівському напрямку — 15. Російські війська наступали поблизу Костянтинівки та в напрямках Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького й Вільного.

Ще 11 атак українські військові відбили на Покровському напрямку. Противник намагався просунутися в напрямках Нового Донбасу, Білицького, Добропілля, Василівки, Сергіївки та Молодецького.

На південній ділянці фронту росіяни двічі атакували на Олександрівському напрямку, тричі — на Гуляйпільському та один раз — на Оріхівському. На Придніпровському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

Також Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника немає.

Раніше Генштаб оновив дані про втрати російської армії станом на 11 листопада.

Від початку доби на фронті відбулося 116 боєзіткнень, найгарячіше під Костянтинівкою – Генштаб.

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На Великобурлуцькому напрямку російські війська намагаються просуватися в різних напрямках, щоб розширити вклинення в українську оборону.

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