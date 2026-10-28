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Протягом 28 жовтня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де противник здійснив 38 атак.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 181 бойове зіткнення. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснив 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", - ідеться в повідомленні.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень біля Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів, одна атака не завершилася дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони знешкодили одну спробу загарбників просунутися в районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення у районах Надії, Колодязів, Лимана та Діброви, один бій триває досі.

Дві атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Закітного та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в 16 випадках у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

Загалом 38 бойових зіткнень зафіксовано на Покровському напрямку в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Софіївка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Степи, Новий Донбас, Чернігівка, Святогорівка, Добропілля, Новогришине, Сергіївка, Василівка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка, три з яких тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 34 окупанти та 24 — поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки та 25 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

Один ворожий штурм успішно відбили українські воїни на Олександрівському напрямку в районі населеного пункту Калинівське.

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гуляйпільське, Білогір'я та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відкинули ворога біля Новояковлівки.

На Північно-Слобожанському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 22:00 середи, 28 жовтня.

Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2026 року та найгарячіші напрямки.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

178 боєзіткнень за день — найзапекліші бої точилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках

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