Генштаб повідомив про 229 бойових зіткнень за добу та назвав найгарячіший напрямок

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупаційними військами. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксували на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів атакували в районах Суходолу, Товстодубового, Малої Слобідки, Рижівки, Малої Корчаківки та Волфиного.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Волохівки, Вільхуватки та Рибалчиного.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили сім атак у районах Діброви, Лимана та Зарічного.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили вісім атак у районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Розкішного, Новоселівки, Осикового, Іллінівки, Миколайпілля та Довгої Балки.

Найбільшу кількість наступальних дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші оборонці зупинили 39 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також у бік Вільного, Кучерового Яру, Софіївки, Петрівки, Золотого Колодязя, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Родинського, Новоолександрівки, Мирного, Удачного та Муравки.

На Гуляйпільському напрямку відбито десять атак загарбників у районах Долинки, Різдвянки та Гіркого.

На Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 8:00 14 жовтня.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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