Генштаб повідомив про 260 бойових зіткнень за добу та назвав найгарячіші напрямки на Донеччині

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими військами. Найбільшу кількість ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив дві штурмові дії, завдав одного авіаційного удару, застосувавши один КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Чугунівка, Миколаївка, Рибалчине та в бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в бік населених пунктів Колодязі, Лиман та неподалік Масляківки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Кривої Луки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії в районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Грузького, Вільного та Молодецького.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Чернігівка, Світле, Добропілля, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Мирне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Рибне, Тернувате, Рівне, Воздвижівка, Гірке, Верхня Терса, Новоселівка, Гуляйпільське та Омельник.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався атакувати в бік Павлівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 8:00 15 жовтня.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкодженоквартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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