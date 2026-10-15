Генштаб повідомив про 260 бойових зіткнень за добу та назвав найгарячіші напрямки на Донеччині
Протягом минулої доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими військами. Найбільшу кількість ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив дві штурмові дії, завдав одного авіаційного удару, застосувавши один КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них — із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Чугунівка, Миколаївка, Рибалчине та в бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчої.
На Куп’янському напрямку ворог 18 разів намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.
Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в бік населених пунктів Колодязі, Лиман та неподалік Масляківки.
На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Кривої Луки.
На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії в районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Грузького, Вільного та Молодецького.
На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Чернігівка, Світле, Добропілля, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Мирне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Березового.
На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Рибне, Тернувате, Рівне, Воздвижівка, Гірке, Верхня Терса, Новоселівка, Гуляйпільське та Омельник.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався атакувати в бік Павлівки та Степногірська.
На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 8:00 15 жовтня.
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