Генштаб повідомив про ураження НПЗ під Самарою та аеродрому у Липецькій області

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 13 листопада Сили оборони України повторно вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області. Також було уражено цілі на аеродномі у Липецькій області. У Генштабі запевнили, що далі буде!



«На території об'єкта спалахнула пожежа - горять декілька резервуарів з нафтою. Ця станція — серце російської нафтової галузі. Галузі, яка фінансує війну. Сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф надходить нафта, яку тут змішують і формують експортну марку Urals. А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту росії. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б'є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також підтверджено і результати удару по аеродрому «Липецьк-2» в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Нагадаємо, що безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

Читай нас у