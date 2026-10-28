Генштаб повідомив про втрати Росії за добу станом на 28 жовтня

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За минулу добу українські захисники знищили 1 510 російських окупантів. Такі дані станом на 28 жовтня 2026 року оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

РФ у війні з Україною станом на 28 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 583 350 (+1 510) осіб;

танків – 12 448 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од.;

артилерійських систем – 51 674 (+21) од.;

РСЗВ – 2 241 (+0) од.;

засобів ППО – 1 727 (+0) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 032 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 585 795 (+1 543) од.;

крилатих ракет – 5 140 (+2) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 738 (+266) од.;

спеціальної техніки – 4 859 (+0) од.

Джерело: Генштаб

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