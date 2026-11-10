Генштаб зафіксував 156 боєзіткнень за добу та назвав найінтенсивніший напрямок

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найвища активність окупантів спостерігалася на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши п’ять КАБ, та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника у бік населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти провели шість атак у районі населеного пункту Зарічне та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Пискунівки та в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник провів три штурмові дії, атакуючи в бік Васютинського та у районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку окупанти провели атаку у районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 08.00 10 листопада.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували понад 2,2 тисячі російських військових.

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.

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