Генштаб зафіксував 156 боєзіткнень за добу та назвав найінтенсивніший напрямок
Протягом минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найвища активність окупантів спостерігалася на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши п’ять КАБ, та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких — із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника у бік населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.
На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.
Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти провели шість атак у районі населеного пункту Зарічне та в бік Лиману.
На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Пискунівки та в районі населеного пункту Ямпіль.
На Краматорському напрямку противник провів три штурмові дії, атакуючи в бік Васютинського та у районі Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля.
Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.
На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.
На Оріхівському напрямку окупанти провели атаку у районі Степового.
На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не здійснював.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 08.00 10 листопада.
Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували понад 2,2 тисячі російських військових.
На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.
За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.
За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.