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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував іронічне привітання португальському мосту Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. Публікація з'явилася на тлі повторних атак на Кримський міст, який раніше претендував на цей статус.

«Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!» – йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Міст Васко да Гама розташований у Лісабоні, Португалія, та перетинає річку Тежу. Загальна довжина переправи становить приблизно 17,2 км.

Для порівняння, довжина Керченського мосту до останніх атак становила близько 19 км.

Публікація українського військового командування, ймовірно, містить натяк на наслідки ударів по Кримському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом.

Водночас Генштаб ЗСУ не уточнив, яких саме пошкоджень зазнала переправа внаслідок останньої атаки та чи пов'язане привітання з руйнуванням окремих конструкцій мосту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Автомобільний рух мостом зупинено, а уламки конструкції перекрили фарватер.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

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