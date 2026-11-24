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Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Як повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України, цей показник співставний із чисельністю населення чотирьох регіонів рф — Ненецького та Чукотського автономних округів, Магаданської області та Республіки Алтай, де проживає близько 434 тисяч людей.

У Генштабі додали, що сукупна площа цих регіонів становить близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів, а до завершення 2026 року залишається ще понад п’ять тижнів. Українські військові запевнили, що продовжать завдавати противнику втрат, поки росія не припинить збройну агресію проти України.

Джерело: повідомлення пресслужби Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

Росстат за роки війни зафіксував на Донеччині щонайменше 270 тисяч смертей російських військових. Для порівняння, битва за Берлін коштувала армії СРСР 78 тисяч життів.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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