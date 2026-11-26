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Володимир Верещака з 34-ї окремої бригади морської піхоти вирішив продовжити службу попри можливість звільнитися за станом здоров’я. Історію військового, який пережив інфаркт під час виконання завдання, розповіли Військово-Морські Сили ЗСУ.

«Є люди, для яких війна не закінчується навіть тоді, коли лікарі ставлять крапку. Коли ВЛК звільняє від служби, коли є законне право залишити бойові позиції й нарешті подумати про себе. Вони повертаються. До своїх. До побратимів. Один з них — матрос Володимир Верещака», — розповідають у ВМС.

Приєднавшись у 2024 році до Сил оборони, він потрапив до підрозділу, який виконував бойові завдання на рідній для нього Херсонщині, де майже три роки перевозив через Дніпро особовий склад, доставляв боєприпаси та продовольство, а також займався евакуацією поранених.

«Морський піхотинець не раз повертався до строю після поранень. А потім під час бойового виходу стався інфаркт міокарда. Висновок військово-лікарської комісії був однозначним: списання. Здавалося б, тепер можна видихнути. Повернутися до цивільного життя, до родини. Але Володимир попросився назад. Не в тилову частину, не на спокійнішу посаду — у свій бойовий підрозділ», — йдеться у присвяченому йому дописі.

При цьому наш герой не вважає себе сміливцем, зазначаючи, що просто навчився опановувати свій страх.

«Я воюю на рідній землі. Це мої рідні місця, моє місто, тут моя родина. Я пройшов окупацію і не хочу, щоб це повторилося на моїй землі чи деінде», — пояснює морпіх.

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