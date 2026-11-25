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Назвати терміни відновлення автомобільної частини Кримського мосту, зруйнованої ударами Сил оборони України понад тиждень тому, наразі неможливо, заявив у середу, 25 листопада, глава мінтрансу рф Дмитро Ядров.

За його словами, говорити про строки передчасно, оскільки триває обстеження та працює комісія під керівництвом віцепрем’єра Марата Хуснулліна, яка має визначити підсумки відновлення автодорожньої частини мосту, чиє будівництво коштувало росії близько $3,5 млрд.

Автомобільний міст, яким із травня 2018-го по травень 2026 року скористалися 33 млн автомобілів, зазнав ударів українських сил 16 та 17 листопада. Унаслідок атак дронами й ракетами 227-метрова сталева арка разом із проїжджою частиною обвалилася у Керченську протоку, перекривши судноплавство, а експерти оцінюють, що відновлення цього конструктивно найскладнішого елемента може тривати роками за умови відсутності подальших ударів. Раніше хуснуллін обіцяв оцінити терміни відновлення зруйнованого прольоту протягом тижня.

Джерело: росЗМІ.

Кримський міст може не запрацювати повноцінно до кінця війни.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою, було обвалення автомобільної арки переправи у воду.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

Російську технічну спільноту цікавить, звідки в української сторони з’явився стабільний зв’язок у Криму під час операції в ніч на 17 листопада.

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