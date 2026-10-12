Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, Люксембург, закликав розпочати підготовку 22-го пакета санкцій проти Росії — держави-агресора. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За словами Барро, новий пакет слід підготувати впродовж найближчих тижнів, щоб Євросоюз продовжував тиск на Москву через її війну проти України. Він заявив, що останній пакет обмежень охопив 1 600 нових російських фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом.

Санкції та тіньовий флот

Міністр зазначив, що від початку війни кількість осіб та організацій, внесених до санкційних списків ЄС, зросла з 3 000 до 4 600. Барро назвав ці заходи частиною постійного тиску на Москву та заявив, що санкції позбавили Росію ресурсів, які могли б бути спрямовані на воєнну кампанію.

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За оцінкою французького міністра, обмеження позбавили Росію ресурсів на суму, еквівалентну 500 млрд євро, або 580 млрд доларів. Він також заявив, що ЄС продовжить тиснути на так званий тіньовий флот, який Москва використовує для обходу санкцій. Франція восени проведе в Парижі міжнародну конференцію, присвячену цьому питанню.

Заяви щодо МКС і атак хуситів

Барро також засудив санкції США проти Міжнародного кримінального суду, які, за його словами, можуть набути чинності протягом шести місяців. Він повідомив, що ЄС прагне діалогу зі США для скасування цих рішень, а в разі невдачі готовий застосувати механізм Blocking Statute для захисту європейських компаній та установ від окремих іноземних санкцій.

Окремо міністр засудив атаки хуситів на аеропорт Ер-Ріяда в Саудівській Аравії. За його словами, внаслідок них було багато постраждалих, зокрема тяжко поранена громадянка Франції.

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