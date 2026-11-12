Глава Сбербанка заявив про значне погіршення в економіці рф – Reuters

Глава Сбербанку Герман Греф заявив про різке погіршення ситуації з корпоративними платежами у другому півріччі та прогнозує збереження цього негативного тренду на 2027 рік через економічні труднощі, зростання податків і наслідки ударів по інфраструктурі.

«Ми бачимо збільшення податкового навантаження, і ми бачимо позитивну процентну ставку на рівні 8–10%. Все це разом ніяк не може свідчити про те, що у нас блискучі перспективи», — зазначив Греф у коментарі для Reuters.

За його словами, найбільших проблем зазнають компанії будівельної галузі, офлайн-торгівлі, деревообробки та вугільної промисловості, тоді як загалом по країні на початок осені проблемними стали майже 13% банківських кредитів бізнесу на суму понад 13 трильйонів рублів (157 мільярдам доларів США ().

Джерело: інформаційне агентство Reuters.

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