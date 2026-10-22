0:00 / 0:00

Голова так званого Верховного суду рф Ігор Краснов під час візиту до Пекіна звернувся до Міністерства юстиції КНР із пропозицією розширити обмін досвідом щодо застосування штучного інтелекту в юридичній сфері.

Під час поїздки Краснов ознайомився з роботою лабораторії «Розумний суд» та Фінансового суду Пекіна, де Нейромережі виконують аналіз документів, ведення стенограм, підбір прецедентів і прогнозування рішень. У межах візиту рф та КНР також підписали безстрокову угоду про співпрацю між верховними судами, що відбувається на тлі затвердженої в рф концепції впровадження ШІ у 95% російських судів до 2030 року.

Джерело: The Moscow Times.

Російська влада обіцяє особливу підтримку китайським компаніям, які вирішать працювати в країні. Голова Верховного суду РФ Ігор Краснов доручив взяти під судовий контроль усі справи, пов’язані зі спорами за участю інвесторів із Китаю.

Китай уже розпочав підготовку до можливої зустрічі лідерів КНР, США та Росії. За сприятливих обставин саміт можуть включити до програми заходів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

Читай нас у