Готував новий удар по Києву: СБУ затримала російського коригувальника

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила в Києві ще одного російського агента, який допомагав ворогу готувати нову ракетно-дронову атаку на столицю. Ним виявився завербований росіянами житель Черкаської області, який збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони та об’єктів цивільної інфраструктури.

Співробітники СБУ затримали чоловіка безпосередньо під час виконання завдання. Він саме сфотографував місце розташування одного з підрозділів Збройних сил України та передав інформацію своєму куратору з Росії.

Надалі агент мав надіслати російському спецслужбовцю фотографію разом із точними координатами об'єкта. Наразі правоохоронці перевіряють версію, що окупанти планували атакувати цю позицію одним зі своїх безпілотників.

Надалі ворожий поплічник планував відстежити і «злити» геолокації декількох автозаправних станцій та поштових терміналів столиці України.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента.

Як з’ясувало розслідування, рашисти залучили чоловіка до співпраці ще до початку повномасштабної війни, коли він працював далекобійником і періодично курсував до рф.

Після вербування фігурант був переведений у «режим очікування», а нещодавно з ним на зв’язок вийшов російський спецслужбіст.

Для конспірації розвідувальних вилазок агент брав із собою співмешканку, яку використовував «втемну», щоб ззовні все сприймалося як звичайні прогулянки сімейної пари.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Про це повідомляє Служба безпеки України. СБУ викрила агента РФ, який підірвав автомобіль посадовця міськради Дніпра. Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затрималав Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони. Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.

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