Графіки відключень на 15 листопада діятимуть цілодобово

У неділю, 15 листопада 2026 року, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів, а їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг. Для промислових підприємств також запровадять графіки обмеження потужності.

За інформацією компанії, відключення триватимуть із 00:00 до 24:00 неділі. Залежно від регіону та черги споживачів електроенергію вимикатимуть за погодинними графіками. Загальний обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.

Окремо обмеження запровадять для промисловості. Для підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

Чому знову вимикатимуть електроенергію

В «Укренерго» пояснили, що причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України. Через пошкодження енергетичних об'єктів і мереж можливостей системи наразі недостатньо, щоб забезпечити споживачів без обмежень.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі. Роботи тривають цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електропостачання українцям. «Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», — зазначили в компанії.

Де перевірити графік відключень

Точний час, коли не буде електроенергії, залежить від регіону та черги споживача. Тому в «Укренерго» радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу.

Саме обленерго публікують актуальні графіки для конкретних населених пунктів і адрес. Там можна перевірити, до якої черги належить будинок і в які години можливі відключення. Водночас графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому варто періодично перевіряти повідомлення свого оператора. Про це повідомили в НЕК «Укренерго» на офіційній сторінці у Facebook.

У період із 2 до 8 листопада Україна збільшила експорт електроенергії на 40,5% — до 61,4 тис. МВт·год порівняно з попереднім тижнем.

У суботу, 14 листопада, у частині українських областей цілодобово запровадять графіки відключення світла через пошкодження енергосистеми внаслідок атак російських терористів.

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