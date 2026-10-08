Гравці збірної Португалії публічно бойкотували Кріштіану Роналду

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Заява 41-річного Кріштіану Роналду в соціальних мережах щодо його відходу з табору збірної Португалії викликала значний резонанс, проте жоден із партнерів по національній команді не підтримав її публічно. Допис нападника зібрав понад 18 мільйонів вподобань та 62 тисячі коментарів в «Instagram», а також 1,5 мільйона реакцій у «Facebook», однак гравці португальської збірної повністю утрималися від вподобайок чи коментарів.

Журналісти зазначають, що така поведінка суперечить звичній практиці взаємопідтримки футболістів у соцмережах і демонструє прагнення команди дистанціюватися від ситуації. Мовчання партнерів розгортається на тлі напружених взаємин між капітаном, Федерацією футболу Португалії та головним тренером Жорже Жезушем, через що гравці воліють не втручатися в конфлікт.

Про це повідомляє A Bola.

Португальський нападник Кріштіану Роналду опинився в центрі скандалу під час жовтневого збору національної команди. 41-річний футболіст «Аль-Насра» вступив у конфлікт із головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем, після чого самовільно залишив розташування команди.

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру особисто долучився до ситуації навколо Кріштіану Роналду. Після скандалу у збірній він поговорив із самим футболістом, головним тренером Жорже Жезушем та президентом Португальської футбольної федерації Педру Проенсою. Про що саме вони говорили, наразі не повідомляється.

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