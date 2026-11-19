Губернатор російського регіону отримав 5 років ув’язнення за фінансування війни проти України
Чинного губернатора Воронезької області РФ визнали винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури його заочно засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
Прокурори довели, що від початку повномасштабного вторгнення посадовець використовував службові повноваження та бюджетні кошти регіону для матеріального й фінансового забезпечення російських військових, які беруть участь у війні проти України. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
Він особисто організовував постачання для армії РФ квадрокоптерів, генераторів, тепловізорів, приладів нічного бачення, радіостанцій, автомобілів та іншого обладнання, необхідного для ведення бойових дій.
У вересні 2022 року губернатор організував передачу російському військовому підрозділу 125 тонн вантажу. Згодом для потреб армії рф передавали генератори, радіостанції та автомобілі.
Крім постачання техніки та обладнання, він забезпечував і грошову підтримку військових. Зокрема, підписував постанови про виділення коштів із резервного фонду Воронезької області на виплати мобілізованим, контрактникам та іншим учасникам так званої «спеціальної військової операції».
Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
На Донеччині затримали агента РФ, який коригував удари по позиціях ЗСУ.
Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.