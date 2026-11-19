Чинного губернатора Воронезької області РФ визнали винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури його заочно засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Прокурори довели, що від початку повномасштабного вторгнення посадовець використовував службові повноваження та бюджетні кошти регіону для матеріального й фінансового забезпечення російських військових, які беруть участь у війні проти України. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Він особисто організовував постачання для армії РФ квадрокоптерів, генераторів, тепловізорів, приладів нічного бачення, радіостанцій, автомобілів та іншого обладнання, необхідного для ведення бойових дій.

У вересні 2022 року губернатор організував передачу російському військовому підрозділу 125 тонн вантажу. Згодом для потреб армії рф передавали генератори, радіостанції та автомобілі.