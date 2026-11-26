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У ніч на 26 листопада дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. На підприємстві спалахнула пожежа.

Під ударом опинилися ключові виробничі потужності, резервуарний парк та транспортні трубопроводи.

Завод здатен переробляти до 5,2 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизель і мазут, які, зокрема, використовуються для забезпечення російської армії.

У ГУР зазначили, що атака відбулася під час відновлення підприємства після попередніх ударів.

Джерело: ГУР МО України.

У ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

Також у ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

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