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Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало ще одного громадянина Філіппін, який воював проти України у складі збройних сил РФ та був вбитий під час штурмових дій на Донеччині.

Ним виявився 39-річний Маламбахе Сабтар Сабанал (Malambahe Sabtar Sabanal), уродженець муніципалітету Лабасон на острові Мінданао. У червні 2026 року в Рязані він підписав однорічний контракт із російською армією, пройшов прискорену півтора тижневу підготовку та був відправлений на фронт. Наприкінці липня Сабанал загинув під час штурму в районі Костянтинівки Донецької області.

За даними воєнної розвідки, це вже третій підтверджений випадок загибелі філіппінських найманців на боці Росії, іншими були:

Джон Патрік: Про його ідентифікацію ГУР повідомило в січні 2026 року; загинув поблизу Новоселівки Донецької області.

Джерік Джумаділ Ундол: Ідентифікований у серпні 2026 року; загинув у травні під час штурмових дій біля Катеринівки.

Станом на літо 2026 року відомо про щонайменше 14 громадян Філіппін, які уклали контракти із ЗС РФ. МЗС Філіппін попереджає, що подібна служба є правопорушенням і загрожує втратою громадянства.

Джерело: Головне управління розвідки МО України.

ГУР встановило особу найманця зі Сьєрра-Леоне, який воював на боці Росії.

У мережі оприлюднили відео здачі в полон колумбійських найманців, яких російське командування відправило на штурм українських позицій. Іноземці, завербовані до лав окупаційної армії Росії, здалися військовослужбовцям 33-ї окремої механізованої бригади, щоб зберегти життя.

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