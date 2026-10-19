ГУР підтвердило співпрацю з двома росіянами — BBC News

У Росії — державі-агресорі — двоє чоловіків, яких BBC News називає псевдонімами Іван і Фома, розповіли про співпрацю з Головним управлінням розвідки України. У ГУР підтвердили виданню, що обидва працюють на відомство, однак зазначили, що не можуть знати всі деталі їхньої діяльності. BBC також наголошує: конкретні епізоди, про які заявляють чоловіки, незалежно перевірити неможливо.

Іван, який перебуває в Росії, стверджує, що був причетний до українських атак безпілотниками на стратегічні бомбардувальники та підприємства з виробництва боєприпасів. За його словами, він стежив за військовими об’єктами та шукав місця для приховування компонентів дронів перед можливими ударами по російських військових цілях.

Він також надіслав журналісту відео, на якому, за його твердженням, ховає вибухівку поблизу російського військового аеродрому. Іван заявив, що під час однієї з перевірок його автомобіля мав при собі саморобну вибухівку, але його не викрили.

Мережа спостереження

Фома живе у Польщі та, за його словами, дистанційно керує мережею волонтерів у Росії. Її учасники стежать за високопоставленими військовими, яких ГУР розглядає як можливі об’єкти для спостереження. Фома наголосив, що його мережа не здійснює нападів чи вбивств, а передає українській стороні зібрані розвідувальні дані.

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Після загибелі генерал-лейтенанта Фаніля Сарварова в Москві у грудні 2025 року Фома повідомив журналісту, що передавав Україні інформацію про нього. За словами Фоми, стеження за військовим вимагало значних зусиль, оскільки той змінював графік і намагався приховувати свої пересування.

Оцінки чисельності

Фома оцінив кількість росіян, які можуть виконувати подібну роботу для України, у 300–500 осіб, проте BBC зазначає, що ця цифра не має незалежного підтвердження. Він також заявив, що його мережа налічує близько трьох десятків людей у Росії, Україні та інших країнах Європи.

Іван, який назвав себе колишнім учасником російської політичної опозиції, стверджує, що діє з ідеологічних мотивів. Він вважає, що поразка Росії у війні проти України може послабити режим Владіміра Путіна.

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