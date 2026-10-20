ГУР розкрило іноземні компоненти російських навігаційних модулів Комета

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions перелік із 37 іноземних електронних компонентів, які використовують у завадозахищених навігаційних модулях «Комета». Також розвідка опублікувала інформацію про 28 підприємств, залучених до виробництва цих систем і постачання компонентів, та 13 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке застосовують під час їх виготовлення.

За даними української розвідки, один зі способів захисту бортових систем від перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ) — використання антен контрольованого прийому (Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA). Такі антени можуть послаблювати вплив перешкод завдяки зміні діаграми спрямованості та застосуванню алгоритмів аналізу сигналу.

«Один зі способів захисту бортових систем від перешкод РЕБ — використання антен контрольованого прийому (Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA), здатних відрізати перешкоди, змінюючи діаграму антени та застосовуючи алгоритми аналізу сигналу. Саме такий метод використовується у «Кометах», — зазначають у розвідці.

Росія застосовує навігаційні модулі «Комета» в сучасних ракетах, безпілотниках і керованих авіаційних бомбах. За інформацією ГУР, класична версія системи складається з двох основних елементів: антенної решітки з певною кількістю патч-антен і модуля обробки сигналів на базі програмованого логічного пристрою (FPGA) Altera Cyclone — продукції компанії Altera, дочірнього підприємства Intel.

Стійкість навігаційної системи до перешкод залежить від кількості патч-антен, їхнього розташування та алгоритмів, за якими FPGA відокремлює корисний сигнал від перешкод. Розміщення антен на спеціальному полотні дає змогу отримувати просторову інформацію про напрямок вхідного випромінювання та компенсувати його небажаний вплив.

За даними української розвідки, Росія вже масово використовує «Комети» з 16 патч-антенами та організовує серійне виробництво антенних решіток із 20 елементами.

Також встановлено факт використання систем CRPA китайсько-алабузького виробництва, які мають 32 антени.

Розробником і головним виробником модулів «Комета» різних модифікацій є російське підприємство «ВНИИР-Прогресс». Воно входить до групи компаній «АБС Электро», пов’язаної з підсанкційним сербським проросійським політиком Ненадом Поповичем, повідомляє ГУР.

«ВНИИР-Прогресс» володіє патентами на ключові технічні рішення, що лежать в основі конструкції та функціонування «Комети». Одним з авторів відповідних винаходів є Володимир Харісов. Його дочка, Ірина Харісова, нині очолює головне підприємство групи «АБС Электро».

Закупівля компонентів для виробництва навігаційних модулів здійснюється через інше підприємство цієї групи — акціонерне товариство «ВНИИР». Серед постачальників, за даними розвідки, є китайські дистриб’ютори та продавці мікроелектроніки, а також російські посередники.

Для виконання замовлень підприємств російського військово-промислового комплексу «ВНИИР-Прогресс» використовує власні виробничі потужності. Ідеться про АТ «ВНИИР» та підприємство «АБС ЗЭИМ Автоматизация».

Також до виробництва залучають контрактні компанії, серед яких:

«Пантес»;

«Авив»;

«ПСБ Технологии»;

«Эрикон»;

«Вектор Групп».

За інформацією ГУР, цьогоріч кількість замовлень на виробництво «Комет» від підприємств російського ВПК суттєво перевищує 100 тисяч одиниць різних модифікацій.

Основними замовниками цих навігаційних систем є виробники російських крилатих і балістичних ракет, ударних безпілотників, керованих авіаційних бомб та планерувальних боєприпасів.

ГУР оприлюднило перелік із 37 компонентів іноземного виробництва, які використовуються в російських навігаційних модулях. До списку увійшла продукція майже двох десятків виробників зі США, Китаю, Швейцарії, Японії та Тайваню.

«Окрім того, сьогодні ми публікуємо список із 37 компонентів іноземного виробництва, які використовуються в «Кометах». До переліку увійшла продукція майже двох десятків виробників зі США, КНР, Швейцарії, Японії та Тайваню. Найбільш критичні з них — програмовані логічні пристрої (FPGA) Altera Cyclone (Intel, США), аналогово-цифрові та цифрово-аналогові перетворювачі, а також мікрочіпи радіотракту американського виробника Analog Devices і його дочірнього бренду Linear Technology», — заявляють у ГУР.

Окрім компонентів, на порталі War&Sanctions оприлюднено дані про 28 російських і китайських компаній, їхню роль у виробництві навігаційних систем та постачанні електронної компонентної бази. Також доступна інформація про 13 одиниць іноземного обладнання, яке застосовують під час виготовлення «Комет».

За даними розвідки, «ВНИИР-Прогресс» постійно шукає альтернативні канали постачання та заміну продукції Altera й Analog Devices. З такими компонентами виникають труднощі через запроваджені санкції та посилення експортного контролю.

«Це свідчить, що санкційна складова наразі є важливим елементом у протидії агресору та створенні передумов для справедливого миру. Посилення санкційного тиску та заходів контролю здатне ускладнити ланцюги постачання технологій до рф, обмежити можливості російського ВПК та послабити воєнний потенціал росії», — наголошують у відомстві.

Опубліковані матеріали мають допомогти встановити іноземних виробників і постачальників компонентів, які використовуються у російській зброї. Повний перелік даних про навігаційні модулі «Комета», залучені підприємства та технологічне обладнання розміщений у розділі «Компоненти у зброї» на порталі War&Sanctions.

Про це повідомило ГУР.

До цього воєнна розвідка України опублікувала інформацію про 20 морських суден, які перевозять російську нафту, нафтопродукти, скраплений природний газ (СПГ) та здійснюють бункерування підсанкційного флоту. Усі вони перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне із суден також підпадає під обмеження США.

Кількість суден під російським прапором зросла більш ніж на третину з січня 2025 року до червня 2026-го. Це відбувається на тлі посилення міжнародного тиску та боротьби з так званим «тіньовим флотом», йдеться у дослідженні Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

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