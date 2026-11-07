ГУР встановило російських пілотів на їх командира, які зрівняли із землею школу у Комишувасі

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Українська розвідка встановила, що російські військові літаки Су-34 завдали удару по школі в Комишувасі, внаслідок якого загинули щонайменше 55 людей. Встановлено особи шістьох пілотів, які брали участь в атаці, а також командира, відповідального за її планування.



За інформацією ГУР, удар по Комишувасі організував полковник Федір Володимирович Зубаков. Він обіймає посаду начальника групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії.

До атаки залучили тактичну авіаційну групу № 5 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ. Вона сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку та 559-го бомбардувального авіаційного полку.

Українська воєнна розвідка також встановила шістьох льотчиків, які здійснювали скидання авіабомб:

капітан Сергій Єлісєєв;

капітан Дмитро Звєрєв;

старший лейтенант Родіон Плотніков;

старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перехрест.

Особовий склад ще одного російського літака наразі встановлюють.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, що 6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.



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