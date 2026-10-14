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У ніч на 12 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву, а наступного вечора знову атакувала столицю, зокрема житлову забудову. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про ракетну загрозу. Це сталося на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном через вимоги президента США Дональда Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних об’єктах.

За даними The Kyiv Independent, під час переговорів із представниками України американська сторона нібито погрожувала обмежити обмін розвідданими, якщо Київ не припинить атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Водночас український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що співпраця зі США у сфері розвідки триває, а сам Трамп публічно заперечив припинення передавання інформації.

Тому наразі невідомо, чи була відсутність попередження наслідком технічних обставин, затримки передавання даних або інших причин. Раннє попередження про ракетні удари залежить від роботи супутників, наземних радарів, систем обробки даних і каналів передавання інформації. Виявити запуск — не те саме, що оперативно визначити траєкторію ракети й передати повідомлення країні, якій загрожує удар.

UA.News розповідає, як працюють ці системи, які компанії стоять за їх розробкою та чи зможе Європа створити для України альтернативне джерело інформації.

Як працює система раннього попередження

Раннє попередження про ракетний напад — це не один супутник чи радар, а комплекс взаємопов'язаних технологій. Він має виявити запуск, підтвердити наявність загрози, визначити траєкторію ракети й передати інформацію тим, хто відповідає за реагування.

Перший рівень — космічні інфрачервоні сенсори. Під час роботи ракетний двигун виділяє значну кількість тепла, створюючи характерний сигнал, який можна зафіксувати з орбіти. Спеціалізовані супутники спостерігають за великими ділянками Землі й шукають такі сигнали на тлі інших джерел інфрачервоного випромінювання.

Виявлення теплового сигналу ще не означає, що система одразу знає точну ціль ракети. Спочатку потрібно відрізнити можливий запуск від інших явищ, обробити дані й оцінити, наскільки достовірною є інформація.

Другий рівень — радіолокаційне спостереження. Наземні радари випромінюють радіохвилі та аналізують відбиті сигнали, щоб визначати положення об'єкта, його швидкість і напрямок руху. Послідовні вимірювання дають змогу уточнювати траєкторію та прогнозувати можливий район падіння.

Третій рівень — центри обробки й передавання даних. Вони об'єднують інформацію від різних сенсорів, оцінюють загрозу й передають попередження військовим. Для міжнародного обміну важливі не лише технічні можливості, а й захищені канали зв'язку, сумісність систем та правила доступу до розвідданих.

Ці етапи можуть відбуватися паралельно. Супутники фіксують запуск, радари уточнюють траєкторію, а програмні системи оновлюють оцінку загрози. Проте виявити запуск, розрахувати місце падіння та передати попередження іншій державі — різні завдання.

Чому попередження може надійти запізно

Час, який залишається для реагування, залежить від типу ракети, дальності польоту, місця запуску, траєкторії та доступності сенсорів. Балістичні ракети можуть долати значну частину шляху за дуже короткий час, тому навіть справна система не здатна забезпечити необмежений запас часу.

Супутник може виявити тепловий сигнал двигуна раніше, ніж наземний радар отримає достатньо даних для надійного супроводження цілі. Водночас супутникові сенсори мають власні обмеження: значення мають їхня чутливість, геометрія спостереження, частота перегляду певного району та швидкість обробки інформації.

Погода також може впливати на окремі сенсори й загальну якість спостереження, хоча можливості залежать від конкретної технології. Інфрачервоні супутники, радари й оптичні системи працюють за різними принципами, тому не можна стверджувати, що будь-яка хмарність автоматично унеможливлює виявлення запуску.

Після першої атаки на Київ серед можливих пояснень відсутності попередження фігурували несприятливі погодні умови. Однак це пояснення не знімає запитань щодо оперативності обміну інформацією. Щоб встановити причини затримки, потрібно знати, коли саме сенсори зафіксували запуск, коли сформували попередження та чи встигли передати його українським військовим.

Супутники SBIRS і нове покоління систем

Американська система SBIRS — Space-Based Infrared System — створювалася для виявлення ракетних запусків, оцінювання загроз і підтримки протиракетної оборони. Вона поєднує супутники на геостаціонарній орбіті, інфрачервоні сенсори на високоеліптичних орбітах, попередні покоління апаратів Defense Support Program і наземну інфраструктуру.

Геостаціонарні супутники перебувають приблизно на висоті 35 786 км над екватором і залишаються над приблизно тією самою ділянкою планети. Це дає змогу тривалий час спостерігати за великими регіонами. Супутники на високоеліптичних орбітах доповнюють цю картину, забезпечуючи спостереження за районами, для яких потрібна інша геометрія орбіти.

Система використовує інфрачервоні сенсори для пошуку теплових сигналів запуску. Отримані дані передаються на Землю, де їх обробляють і зіставляють з іншими спостереженнями. Важлива перевага США — не тільки супутники, а й багаторічний досвід інтеграції космічних сенсорів, наземних систем, центрів управління та військових каналів зв'язку.

Одним із головних промислових партнерів є Lockheed Martin, яка створювала геостаціонарні супутники SBIRS GEO. Northrop Grumman бере участь у розробленні супутникових технологій і наземної інфраструктури. До роботи над системами обробки даних залучені також інші оборонні підрядники.

США вже розвивають наступне покоління — Next Generation Overhead Persistent Infrared, або Next-Gen OPIR. Воно має підвищити можливості виявлення та супроводження складних ракетних загроз. Програма передбачає нові геостаціонарні супутники від Lockheed Martin і супутники на полярних орбітах, які розробляє Northrop Grumman.

Паралельно США розбудовують Tracking Layer — супутниковий компонент на нижчих орбітах, призначений для детальнішого супроводження ракет. Ідея полягає в тому, щоб поєднати спостереження з різних орбіт, збільшити кількість доступних вимірювань і зробити систему стійкішою до втрати окремих компонентів.

Важливу роль відіграє і наземне програмне забезпечення. Зокрема, система FORGE має забезпечувати обробку даних від супутників різних поколінь у модульній архітектурі, яку можна модернізувати без повної заміни системи. Над її розвитком працюють американські оборонні компанії, зокрема SciTec і BAE Systems.

Таким чином, американська перевага полягає в глобальному охопленні та інтеграції багатьох компонентів у єдину інфраструктуру. Вона не просто фіксує тепловий сигнал, а допомагає формувати оперативну картину ракетної загрози.

У Європи є сильні радари, але супутникова система ще розробляється

Європейські країни мають значні можливості радіолокаційного спостереження та протиракетної оборони. Наприклад, британська станція RAF Fylingdales використовує потужний радар раннього попередження, який може виявляти й супроводжувати балістичні цілі на великих відстанях.

Французька компанія Thales розробляє радар Ground Fire для інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Він має активну фазовану антенну решітку й призначений, зокрема, для виявлення балістичних загроз. Система є частиною європейської програми SAMP/T NG, яку розвивають Франція та Італія.

Німецька HENSOLDT виробляє радар TRML-4D, призначений для виявлення та супроводження повітряних цілей. Він може працювати в системах протиповітряної оборони, але його не слід прирівнювати до глобальної супутникової системи раннього попередження: це інший клас обладнання з іншим призначенням.

Проблема Європи полягає не у відсутності технологічних компетенцій, а в тому, що національні радари, супутники та центри управління поки не утворюють повністю автономної загальноєвропейської системи космічного виявлення ракетних запусків, співмірної з американською.

Супутникове раннє попередження потребує спеціалізованих інфрачервоних сенсорів, безперервного спостереження, захищених каналів зв'язку та наземної інфраструктури обробки. Європейські країни проводили технологічні демонстрації й розробляли окремі компоненти, однак це ще не означає наявності повноцінного угруповання, здатного цілодобово забезпечувати оперативне попередження.

JEWEL та Odin’s Eye: плани європейської системи

Одним із ключових проєктів є JEWEL — Joint Early Warning for a European Lookout. Франція та Німеччина розвивають його як основу для створення європейської спроможності виявляти ракетні запуски з космосу та передавати дані в оперативному режимі.

Проєкт передбачає розроблення власного супутникового компонента та його інтеграцію з наземними радарами й центрами управління. Його завдання — зменшити залежність Європи від американських систем і посилити можливості європейських країн у сфері раннього попередження.

JEWEL пов'язаний із дослідницькою ініціативою Odin’s Eye, яку координує німецька OHB System. У роботі над технологічною основою проєкту брали участь компанії та наукові організації з кількох країн, зокрема Airbus Defence and Space, ArianeGroup, Diehl Defence, HENSOLDT, Leonardo, GMV і Fraunhofer-Gesellschaft.

Очікується, що європейська програма поступово сформує початкову оперативну спроможність на початку 2030-х років.

Технічно Європа прагне побудувати систему за тим самим загальним принципом, що й США: супутники фіксують запуск, радари уточнюють траєкторію, а центри управління об'єднують дані та передають попередження. Проте остаточні характеристики майбутнього угруповання та його можливості ще не можна порівнювати з уже розгорнутою американською інфраструктурою.

Чим відрізняються американська та європейська системи

Головна різниця — у зрілості та масштабі інфраструктури. США мають розгорнуту глобальну систему космічного спостереження, наземні центри обробки та налагоджені військові процедури. Європейські країни мають сильні радіолокаційні й промислові компетенції, але власний супутниковий компонент раннього попередження ще розвивається.

Американська система поступово переходить від SBIRS до Next-Gen OPIR та нових супутникових угруповань. Європа, навпаки, має створити спільну основу, яка поєднає національні можливості та нові космічні сенсори. Це потребує не лише технологій, а й домовленостей щодо фінансування, управління, стандартів і доступу до секретних даних.

Водночас супутники не замінюють радари, а радари не замінюють супутники. Космічний компонент може виявити запуск на ранній стадії, радіолокаційні засоби уточнюють траєкторію, а командні системи об'єднують інформацію. Без швидкого передавання даних навіть найкращий сенсор не забезпечує повного циклу попередження.

Європейське відставання в цій сфері пов'язане насамперед із відсутністю повністю розгорнутого автономного космічного компонента. Континент має промислові ресурси для створення власної системи, але її розроблення, запуск супутників та інтеграція з національними структурами потребують часу. У короткостроковій перспективі Європа не зможе повністю замінити американську інфраструктуру.

Чому виникли підозри щодо США

Відсутність завчасного попередження про жовтневі ракетні удари по Києву стала політично чутливою темою на тлі нових розбіжностей між адміністрацією Дональда Трампа та українським керівництвом. Питання загострилося після повідомлень про можливі погрози Вашингтона обмежити обмін розвідувальними даними через українські атаки на російські нафтопереробні заводи.

13 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого п’ять ракет уразили цивільну інфраструктуру. Президент наголосив, що інформація про запуски балістичних ракет має критичне значення для порятунку людей.

Він також зазначив, що після оголошеного Трампом енергетичного перемир’я Україна утримувалася від ударів по російських нафтопереробних підприємствах, тоді як Росія продовжувала атакувати українську енергетичну та критичну інфраструктуру.

Напередодні, за інформацією Euronews, під час переговорів української делегації з американськими представниками у Флориді 9 жовтня спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили про можливе припинення передавання розвідданих і закупівель американської зброї за програмою PURL, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних об’єктах.

13 жовтня Трамп публічно заперечив припинення обміну розвідданими з Україною. Відповідаючи журналістам на запитання, чи зупинили США передавання такої інформації, він сказав: «Ні, ми цього не робили», додавши, що Вашингтон продовжує допомагати Україні та працює над завершенням війни. Того ж дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що обмін розвідданими зі США триває.

Однак заперечення повного припинення обміну розвідданими саме по собі не пояснює, чому Україна не отримала попередження про конкретний ракетний удар. Загальний обмін розвідувальною інформацією може тривати, навіть якщо певні дані не надійшли вчасно або не передавалися в конкретному випадку. Публічних доказів того, що Вашингтон свідомо приховав інформацію про запуск ракет по Києву, наразі немає.

Для з’ясування обставин потрібно розрізняти щонайменше три сценарії: американські або інші партнерські системи не виявили запуск вчасно; дані були отримані, але їх не встигли обробити чи передати; або інформація була доступною, проте її вирішили не передавати Україні. Останній варіант передбачав би політичне чи оперативне рішення, але підтвердити його можна лише за наявності відповідних доказів.

У березні 2025 року адміністрація Трампа вже тимчасово призупиняла частину обміну розвідданими з Україною під час дипломатичного загострення, а згодом співпрацю відновили. Саме цей прецедент пояснює, чому нові повідомлення викликають занепокоєння в Києві. У матеріалі UA.News про ризик залишити Україну без розвідданих докладніше розглянуто залежність України від американських можливостей і наслідки можливого обмеження такої співпраці.

Отже, політичний контекст дає підстави ставити запитання про надійність обміну розвідданими, але не дозволяє автоматично пов’язувати відсутність попередження з рішенням Білого дому. Щоб установити причину, потрібні дані про виявлення ракетних запусків, час обробки інформації та її передавання українській стороні. Ці подробиці переважно залишаються непублічними.

Чи зможе Європа замінити США для України

У короткостроковій перспективі — повністю ні. Європейські країни можуть передавати Україні інформацію зі своїх радарів, розвідувальних засобів та інших джерел. Проте це не тотожне власній глобальній системі космічного виявлення ракетних запусків.

JEWEL має стати основою європейської автономії, але до початку її оперативного використання ще потрібно створити супутниковий компонент, інтегрувати його з наземними сенсорами й налагодити передавання даних. Навіть після появи перших супутників потрібен час, щоб перевірити роботу всієї системи та сформувати повноцінну мережу.

До цього Європа може посилювати наявні можливості: модернізувати радари, покращувати обмін інформацією між країнами й створювати резервні канали попередження. Це не замінить американської системи, але може зробити загальну архітектуру стійкішою.

Для України важливо не лише те, хто саме виявляє запуск, а й те, наскільки швидко інформація доходить до українських військових. Навіть найкращий сенсор не допоможе, якщо попередження затримується на етапі обробки або передавання.

Жовтневі атаки показали, наскільки важливою є надійність міжнародного обміну даними. Водночас без доступу до технічної інформації про роботу партнерських систем передчасно робити остаточні висновки про причини відсутності попереджень.

Стратегічне завдання України та її партнерів — забезпечити таку взаємодію сенсорів, командних центрів і каналів зв'язку, за якої інформація про ракетну загрозу надходитиме якомога раніше.

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