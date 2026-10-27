Ігнат пояснив, чому росіянам складно зруйнувати Південний міст у Києві

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Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

«Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності. Для того щоб його відновити, потрібен час», — сказав Ігнат.

За його словами, під час останньої атаки противник застосував 16 балістичних ракет типу «Іскандер-М» або зенітних керованих ракет С-400. Точний тип ракет, якими було завдано удару по мосту, мають встановити фахівці, які досліджують місце влучання.

«Сьогодні було лише два типи ракет, які противник застосовував. Це «Іскандер-М» або ж С-400, зенітні ракети», — пояснив він.

Ігнат також наголосив, що протягом останніх двох тижнів російські війська зосереджують ракетні удари на Києві, застосовуючи балістичні ракети кількома хвилями протягом ночі та поєднуючи їх з атаками безпілотників.

«Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягуються на якісь хвилі атак… Отак хвилями балістикою б’ють. Це все супроводжується атаками дронів», — резюмував він.

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Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

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Київ атакують балістичними ракетами, на лівому березі пролунало п'ять вибухів.

Відео: у Києві ударом балістики пошкоджено станцію метро Лісова.

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