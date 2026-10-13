Ігнат пояснив, чому вибухи іноді лунають до оголошення повітряної тривоги

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Інформація про ракетні пуски може надходити із затримкою, через що вибухи іноді лунають ще до оголошення повітряної тривоги. Такі випадки трапляються не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах.

За словами Ігната, ситуації, коли спочатку чути вибухи, а вже потім оголошують повітряну тривогу, справді трапляються. Це стосується як Київської області, так і прифронтових регіонів.

«Не варто заперечувати, що дійсно такі ситуації трапляються, і не лише, власне, на Київщині, а й у прифронтових регіонах, коли спершу лунає вибух, а потім тривога. На жаль, такі випадки трапляються. Тут противник хоче завдати нам якомога більшої шкоди, тому використовує різні моменти для того, щоб несподівано завдати цього удару», — зазначив речник.

Він пояснив, що однією з причин може бути затримка в передаванні інформації про ракетні пуски. За словами Ігната, іноді розвідувальні дані не надходять вчасно, і це вже не перший подібний випадок.

«Бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти», — зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил також повідомив, що під час атаки на Київ російські війська застосували п’ять ракет, які летіли балістичною траєкторією. Водночас тип використаних ракет наразі потребує уточнення.

Ігнат зазначив, що Україна отримує від міжнародних партнерів розвідувальні дані про підготовку та здійснення ракетних атак.

Зокрема, йдеться про інформацію щодо:

активності стратегічної авіації Росії;

пересування та активності кораблів у Чорному й Каспійському морях;

пусків балістичних ракет із північних регіонів Росії та тимчасово окупованого Криму.

Якщо фахівці виявляють технічні проблеми з передаванням інформації, їх мають опрацювати разом із партнерами, додав речник.

Отже, затримки в надходженні попереджень можуть впливати на час оголошення повітряної тривоги. Водночас українські фахівці разом із партнерами працюватимуть над усуненням технічних проблем.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телебачення.

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