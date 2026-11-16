Луїза Розова, яку журналісти називають імовірною позашлюбною донькою Володимира Путіна, офіційно змінила ім’я та прізвище. Тепер вона значиться в документах як Єлизавета Олегівна Руднова. На це звернули увагу журналісти-розслідувачі, які виявили відповідний запис у витоку даних реєстру РАЦСу.

Журналіст Андрій Захаров раніше знайшов підтвердження того, що наприкінці 2020 року Розова почала користуватися ім’ям Єлизавета Руднова. Дата народження пасажирки збігалася з датою народження Єлизавети Кривоногих — прізвищем, яке Розова мала раніше. Крім того, під час купівлі квитків використовували номер телефону, що раніше фігурував у сервісах під ім’ям Кривоногих.

Однак тоді журналістам не вдалося остаточно встановити, чи йдеться саме про офіційну зміну персональних даних. Захаров припускав, що паспорт на ім’я Руднової міг бути документом прикриття.

Тепер, за словами розслідувача, новий витік із реєстру дає підстави стверджувати, що ім’я та прізвище були змінені офіційно. Водночас незалежно перевірити повний запис наразі неможливо: у відкритому доступі журналіст оприлюднив лише його скриншот.

Чому прізвище Руднова пов’язують із другом Путіна

Олег Руднов — російський медіаменеджер і давній знайомий Володимира Путіна, який помер у 2015 році. Саме його прізвище тепер використовує Єлизавета Руднова. За даними розслідування "Проєкту", у 2006 році Руднов придбав квартиру площею близько 200 квадратних метрів у Санкт-Петербурзі. Згодом нерухомість перейшла до Світлани Кривоногих — матері Єлизавети.

Також журналісти писали, що у 2011 році Руднов оформив на себе пентхаус у Сочі, який, за твердженням розслідувачів, призначався для Аліни Кабаєвої, яку медіа також пов’язують із Путіним.

Саме ці обставини привернули увагу до нового прізвища Розової. Однак наразі немає підтвердження, що вона взяла його саме на честь Руднова або що він був причетний до оформлення її документів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.